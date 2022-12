Festa di fine anno alla Rimbomba

Stasera al Circolo culturale ‘La Rimbomba’ di Bertinoro avrà luogo la festa di fine anno. La serata iniierà alle ore 20 con una cena; successivamente, spazio per giochi che prevedono premi in cultura (libri e dischi musicali); a mezzanotte, il brindisi per l’avvento del nuovo anno; successivamente, si ballerà con il dj set a cura di Paolo Cavina, alias Dj Barnaba. Vietato l’uso di botti e petardi.

Per tutte le informazioni, è possibile telefonare oppure scrivere al numero 333.1296915 (Davide Fabbri)

ste.bau.