Festa di fine estate con la Pro loco tra buon cibo, musica e libri

La Pro loco di Bocconi, la frazione del Comune di Portico e San Benedetto a 4 km dal capoluogo, ha organizzato per questa sera la Festa di Fine Estate con un ricco programma di iniziative, all’insegna di "cultura, tradizione, buon cibo e buona musica". Alle 19.30 è in programma la cena presso gli stand della Pro loco in piazza del Popolo a base di prodotti tipici della tradizione della cucina tosco-romagnola, fra cui maltagliati coi fagioli e grigliata mista.

Seguirà alle 20.30 ‘Musica Live’ con The PushOvers (info e prenotazioni: Francesca 328.8765580 e Caterina 349.4708106). Alle 17.30 sarà presentato il libro ‘L’ultimo lupo di Strabatenza’. Si legge nella locandina dell’iniziativa: "Si tratta di una storia nata tra le mura del rifugio Trappisa, durante lunghe serate davanti al camino, tra chiacchiere, racconti e qualche bicchiere di buon vino. Proprio qui l’autore, Gian Maria Cadorin, ha trovato ispirazione per dar vita a un racconto che intreccia memoria, natura e umanità, radicato nei boschi dell’Appennino". Durante l’estate la Pro loco di Bocconi, presieduta da Francesca Briccolani e con il patrocinio del Comune di Portico e San Benedetto, ha organizzato varie manifestazioni e feste non solo per gli abitanti del paese e i numerosi turisti in vacanza con radici nel luogo, ma anche per gli abitanti e turisti dei paesi vicini della valle del Montone, anche in collaborazione con altre associazioni e privati, fra cui la presentazione di due libri storici di autori locali: Alberto Manni (Il paese di Bucco) e Piero Farolfi (La liberazione del Comune di Portico e San Benedetto dal Nazifascismo. Linea Gotica agosto-ottobre 1944). Chiuso il programma estivo, la Pro loco sta già pensando alle iniziative dell’autunno e del periodo natalizio.

Quinto Cappelli