Festa di ringraziamento per l'alluvione a Villafranca

Un momento di festa per ringraziare dell’aiuto ricevuto in occasione dell’alluvione lo allestirà sabato la Comunità Papa Giovanni XXIII al Villaggio della Gioia in via Benzi 18, a Villafranca. Saranno presenti il presidente della comunità Matteo Fadda, il vescovo Livio Corazza, i direttori delle Caritas romagnole e rappresentanti delle istituzioni. Ritrovo alle 15.30, alle 16 messa col vescovo e alle 17 proiezione di un cortometraggio sull’alluvione; dalle 18 rinfresco e musica col gruppo etnico ‘Asa Branca’. Gradita la prenotazione entro oggi (info segreteria.romagna@apg 23.org; 348.3940999).