Festa di San Giuseppe, una deroga all’ordinanza permette le Focarine

Il Comune di Forlì, in deroga all’ordinanza sindacale 11 del 2024, ha promosso l’evento ‘Focarine di San Giuseppe’ in svolgimento da oggi e fino al 19. Nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi, le associazioni, le parrocchie e i quartieri, in qualità di organizzatori, potranno gestire l’evento nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e ambiente, previa comunicazione agli enti preposti.