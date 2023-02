Festa domani e martedì all’eremo di Gamogna nel nome del fondatore San Pier Damiani

Doppia festa in onore di San Pier Damiani, fondatore nel 1053 dell’eremo di Gamogna, ritornato a essere un punto di riferimento naturalistico, religioso e turistico per tutto l’Appennino della Romagna e della Toscana, dopo il ritorno una ventina d’anni fa dei monaci e delle monache delle Fraternità Monastiche di Gerusalemme, che hanno il monastero a Firenze e appunto l’eremo a Gamogna.

Domani la festa è in programma a Badia della Valle con un ricco programma d’iniziative. Si inizierà alle 15 col saluto ai partecipanti da parte dell’amministrazione comunale di Marradi, cui seguirà la relazione di don Ugo Facchini sul tema ‘Trovò un altro sito che si chiama Gamugno’ (vita eremitica negli eremi ai tempi di San Pier Damiani), l’intervento di don Marco Corradini, parroco di Modigliana, interventi, dibattito e conclusioni. Alle 17 è in programma la messa festiva, con concerto di campane finale e momento conviviale.

Martedì giornata liturgica della festa del santo, la messa sarà celebrata a Gamogna alle 12 dal parroco di Modigliana don Marco Corradini, in occasione del ritorno delle monache da Firenze, dopo la pausa invernale. Infatti, due monache della famiglia religiosa (suor Maria Paola e suor Anne Emmanuele), fondata a Parigi nel 1965 da padre Pierre-Marie Delfieux (1934- 2013), allora cappellano della Sorbona, vivono a Gamogna dal 21 febbraio fino alla metà di novembre, trascorrendo l’inverno nella comunità di Firenze. Mentre sono a Gamogna, accolgono tutti quelli che salgono all’eremo per trascorrere con loro un periodo di pace, meditazione e vita di preghiera e spiritualità condivisa. L’ermo di Gamogna e Badia della Valle sono raggiungibili da San Benedetto in Alpe, Marradi e Tredozio-Modigliana.

