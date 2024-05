Festa domani per il gemellaggio con gli alunni di Aix Les Bains

Il gemellaggio della scuola media di Castrocaro e Terra del Sole con la scuola media francese College Garibaldi di Aix-Les-Bains, istituito nel 2019 e approfondito con gli scambi del 2022, si allarga alle scuole medie di Dovadola e di Rocca San Casciano. Domani infatti, arriveranno dalla Francia 19 alunni delle medie accompagnati da due insegnanti, per inaugurare il gemellaggio con le classi 2ª D di Dovadola (15 alunni) e 2ª E di Rocca (13). Arrivo e accoglienza in piazza a Dovadola alle 17.30 con gli inni nazionali, le autorità scolastiche e i rispettivi sindaci.

"I giovani francesi – spiega Antonio Citro, dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo della valle del Montone con sede a Castrocaro Terme – resteranno nelle classi di Dovadola e Rocca fino a venerdì 17". Aggiunge Claudia Cortesi, professoressa di francese a Castrocaro e Dovadola, referente del progetto: "Durante la settimana gli alunni ospiti seguiranno a scuola le lezioni con i ‘gemelli’ di Dovadola e Rocca, poi visiteranno i rispettivi paesi, vivranno gli scambi di vita e di amicizia e giocheranno anche, attraverso una caccia al tesoro, con domande in italiano e in francese sulla conoscenza del territorio. Trascorreranno poi insieme un’intera giornata a Castrocaro alla scoperta dei monumenti e un giorno a Cesenatico al Museo della Marineria".

Gli alunni soggiorneranno a Dovadola e Rocca, presso le famiglie dei loro compagni di una settimana, "parlando così in lingua francese e in italiano, come fosse un’esercitazione pratica di quello che studiano a scuola". Spiega ancora la professoressa Cortesi: "Presso le famiglie i ragazzi francesi avranno l’occasione di gustare e conoscere i piatti tipici del nostro territorio, perfino la pasta italiana cotta al dente oppure la quella fatta in casa e tirata al mattarello. Ma l’obiettivo fondamentale del gemellaggio è didattico e culturale: aprire e proseguire scambi linguistici e culturali di amicizia per diventare tutti cittadini dell’Europa".

Le due classi di Dovadola e Rocca restituiranno la visita in Francia agli studenti del College Garibaldi di Aix-Les-Bains dal 27 al 31 maggio. Nel marzo del 2022, lo ricordiamo, 30 alunni francesi vennero nella scuola media di Castrocaro e 54 fra castrocaresi e terrasolani andarono in Francia a giugno. Aix-les-Bains conta 31.642 abitanti ed è situato nel dipartimento della Savoia e nella regione dell’Alvernia-Rodano-Alpi. Fu una delle città principali dell’antica provincia di Savoia.

Quinto Cappelli