Festa e concorso di Natale con gli amici a quattro zampe

Al Centro cinofilo di Castrocaro torna l’appuntamento con la festa di Natale dedicata agli amici a quattro zampe. Domenica alle 14.30 la struttura di via Vallicelli si trasformerà in villaggio di babbo Natale con un’area dedicata dove sarà possibile provare diverse attività per gli amici pelosi in un’atmosfera creata ad hoc. Saranno esposte le 155 immagini iscritte al tradizionale concorso fotografico con tanto di premiazioni delle due sezioni ‘il tuo cane di Natale’ e ‘selfie con il cane’ e ogni scatto verrà appeso all’albero. Sulla pagina Facebook del centro cinofilo Compagni di vita sono ancora aperte le votazioni per il premio del pubblico online, da assegnare a colpi di like. Ci sarà anche una passerella con le foto vincitrici delle prime 13 edizioni dell’agone.

Sarà possibile poi sottoporsi all’obiettivo delle fotografe per un’istantanea col proprio cane e partecipare alla lotteria di beneficenza organizzata dall’associazione di volontariato Civis, che proporrà anche un mercatino natalizio. Gli istruttori del centro saranno gratuitamente a disposizione per guidare in un percorso di mobility attraverso tubi, passerelle e altri attrezzi, nonché nei giochi di fiuto. La festa durerà un paio d’ore e finirà con un brindisi per il fine anno, ma anche per i successi della squadra cinofila castrocarese reduce dalla vittoria del campionato nazionale di Detection Games, disciplina basata sul fiuto.

E proprio le prove in cui il quattrozampe va a caccia di odori nascosti come un vero cane poliziotto, saranno al centro di dimostrazioni con il coinvolgimento del pubblico. Da non perdere infine l’originale presepe cinofilo realizzato con materiali di scarto dal team di Compagni di vita. L’ingresso è libero e gratuito, com omaggio a tutti i partecipanti (info su www. compagnidivita.it).

Francesca Miccoli