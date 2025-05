Festa e note con Avis al Fabbri: "Insegniamo ai ragazzi a donare"

Pochi giorni fa il teatro Diego Fabbri ha ospitato un evento ricco di emozioni e impegno, promosso dal progetto Avis Scuola. Le classi seconde delle scuole medie hanno messo in scena un concerto unico, con brani inediti scritti e musicati dagli stessi studenti, dedicati al tema della donazione. Il teatro si è animato e colorato di giallo, il simbolo della donazione di plasma, grazie alle t-shirt indossate da oltre 400 alunni, che hanno partecipato alle premiazioni dell’edizione 2024-25, momento conclusivo del concorso ‘Fatti di sangue… non versiamolo, doniamolo!’. L’iniziativa, promossa in occasione della 24ª Giornata Avis della Solidarietà, è patrocinata dal Comune di Forlì e dall’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna, con il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese. I testi delle canzoni sono veri e propri slogan che esprimono il messaggio della cultura del dono, valore che guida da sempre Avis.

All’iniziativa hanno preso parte numerose autorità, tra cui il sindaco Gian Luca Zattini, il colonnello del comando provinciale dei Carabinieri Samuele Sighinolfi e i tanti volontari dell’organizzazione. Il clou dell’evento è stato il momento della consegna degli assegni da 1.000 euro, destinati a ciascun Istituto comprensivo coinvolto come contributo per i progetti musicali e l’acquisto di strumenti. I riconoscimenti sono andati alle scuole Caterina Sforza, Marco Palmezzano, Orceoli, Piero Maroncelli, Gerolamo Mercuriale, Benedetto Croce, Pietro Zangheri, San Martino in Strada e Glauco Fiorini. "Questo progetto – sottolinea Roberto Malaguti, neo rieletto presidente dell’Avis di Forlì – è vivo grazie ai ragazzi e ragazze che, uscendo dal teatro Diego Fabbri, potranno raccontare ad amici e parenti che donare è un gesto semplice che salva la vita. Convincere le persone a donare è la nostra missione". Info: www.avisforli.it.