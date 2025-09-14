Festa e solidarietà. Domus Coop, acquistati 5 nuovi defibrillatori

Una festa a conclusione di un’estate ricca di attività educative e di crescita con 450 bambini coinvolti: nella giornata di venerdì, presso il Centro San Martino di via Bernale 49, la Domus Coop ha organizzato la Festa dei Centri Estivi. Dopo l’accoglienza e i saluti istituzionali, alla presenza delle assessore del Comune di Forlì Paola Casara e Angelica Sansavini, si è svolta la cerimonia di consegna di cinque nuovi defibrillatori di ultima generazione alle quattro sedi dei centri Domus Coop più un quinto alla Casa Santa Monica di Forlimpopoli. L’acquisto dei dispositivi salvavita è stato possibile grazie alla campagna #DonaUnBattito, promossa da vari sostenitori e partner, in un percorso di responsabilità condivisa, tra cui la stessa amministrazione comunale.

Questa estate Domus Coop ha accolto, come detto, 450 bambini dai 6 ai 14 anni, nelle due sedi dedicate ai più giovani di via Bernale e via Pacchioni divisi per età, mentre 40 ragazzi delle scuole superiori hanno partecipato come aiutanti degli educatori, in un’esperienza personale di crescita e formazione. Inoltre, la campagna per la donazione dei defibrillatori è servita anche alla formazione di 36 operatori, che hanno partecipato a corsi specifici per l’utilizzo degli strumenti, garantendo interventi tempestivi ed efficaci.

"La festa dei Centri Estivi e la campagna #DonaUnBattito rappresentano due esempi concreti di come la nostra comunità sappia prendersi cura delle persone e dei territori in cui opera. Quest’anno – sottolinea Massimo Fabbri, presidente dei Centri Domus Coop – abbiamo dimostrato che radici solide possono generare frutti preziosi per il futuro. È un risultato che ci riempie di gratitudine e che vogliamo condividere con tutti". Dopo la presentazione e l’inaugurazione ufficiale dei nuovi defibrillatori, la festa è proseguita con un’apericena a partire per le famiglie presenti.

Sergio Tomaselli