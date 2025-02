Festa grande per nonna Caide: è centenaria

La modiglianese Caide Graziani nacque in via Borgo Violano il 21 febbraio 1925 e quindi ieri ha compiuto 100 anni ed è stata festeggiata alle 17.30 nella stessa casa, presente il sindaco Jader Dardi e numerosi familiari. Vedova a 42 anni di Vincenzo Fabbri Liverani, la nuova centenaria ha avuto un figlio, Leonardo, due nipoti e due pronipoti ed è zia di tanti altri perché ultima e sola rimasta di 14 fratelli. Lucidissima, nonna Caide, come la chiamano affettuosamente i parenti, ricorda perfettamente il suo percorso di vita compreso quello tragico della Seconda guerra mondiale e soprattutto il 16 ottobre 1944: quel giorno persero la vita 39 persone, fra loro molti bambini, perché 12 caccia-bombardieri alleati sganciarono un centinaio di bombe sulla città.

"In particolare ricordo il bombardamento – racconta la Graziani, all’epoca 19enne – e anche le visite di Mussolini in paese con le adunate che eravamo costrette a formare nelle celebrazioni che lo accoglievano".

Ottima cuoca, con un carattere forte e determinato sempre impegnata nei lavori di casa. "Fui anche – conclude sorridendo – tessitrice nella filanda per la lavorazione dei bachi da seta e ho vissuto adattandomi alle trasformazioni della società e amando le nuove generazioni".

Giancarlo Aulizio