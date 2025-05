Festa in cartoleria,. Giovanna Ciani saluta i suoi clienti

Dopo il passaggio di testimone con la nipote Martina, oggi Giovanna Ciani, titolare della Cartoleria Sole di Terra del Sole per oltre trent’anni, sarà nel negozio di via f.lli Bandiera a partire dalle 15 per salutare l’affezionata clientela. A partire da intere generazioni di studenti, oggi diventati genitori e anche nonni, abituati ad acquistare articoli di cancelleria e giochi nell’ampio negozio, dove è possibile anche ricevere e spedire pacchi, pagare bollette e tanto altro. Prevista anche una sortita dei rappresentanti istituzionali. Giovanna saltuariamente affiancherà la nipote, senza vincoli di orari, e potrà finalmente dedicarsi alle sue grandi passioni, a partire da quella per i motori da commissaria di rally e corse in salita.

f. m.