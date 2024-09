Festa nazionale del Plein Air. Camperisti alla scoperta del borgo

Nel fine settimana a Castrocaro Terme e Terra del Sole si rinnova l’appuntamento con la Festa nazionale del Plein Air, che coinvolgerà camperisti e possessori di caravan da tutta Italia. Giunta alla 16ª edizione, l’iniziativa va in scena nei comuni dell’entroterra che si fregiano del prestigioso riconoscimento di qualità turistica-ambientale di ‘Borgo Bandiera Arancione’ per l’offerta d’eccellenza e di qualità. I visitatori potranno fruire dell’area camper di via Biondina, ad accesso libero e gratuito. Il programma del fine settimana prevede sabato alle 11 il benvenuto nel Palazzo pretorio con il saluto dell’Amministrazione e brindisi. Dalle 11.30 alle 13.30, visita all’edificio cinquecentesco e al Museo dell’uomo e dell’ambiente articolato in 25 sale secondo due differenti percorsi di visita: il primo a carattere storico-architettonico, il secondo mirato all’approfondimento degli aspetti etno-antropologici e territoriali. La visita, gratuita per i partecipanti alla Festa del Plein Air e condotta da una guida turistica, è su prenotazione. Dalle 17.30 (ritrovo 17.15) tutti sul versante castrocarese del comune per un viaggio di un’ora e mezza alla scoperta della millenaria fortezza sulla rupe. Chiusura nell’enoteca del castello con aperitivo a base di prodotti locali (ingresso biglietto intero più visita 10 euro, con aperitivo 18, prenotazione obbligatoria).

Fitta anche l’agenda di domenica che prevede per tutta la mattinata l’opportunità di acquistare primizie gastronomiche locali al mercato contadino a km 0 e fare shopping in centro; dalle 9.30 per tre ore si potrà partecipare a un’escursione al sasso spungone e ai laghetti della Bolga, camminata di sette chilometri condotta da una guida Aigae e volta a conoscere la geologia del territorio e le sorgenti termali (prenotazione obbligatoria, costo 5 euro). Alle 15.30 visita gratuita all’antica Pieve di Santa Reparata (prenotazione obbligatoria: 0543.769631; 350.5193970, info@castrocarotermeterradelsole.travel).

Francesca Miccoli