Festa nei paesi, non in città. A Bertinoro show sul dialetto con Campitelli e poi musica

Come passare domani la serata di San Silvestro? A Forlì la scelta dell’amministrazione comunale, da anni, è quella di non organizzare eventi pubblici il 31, per cui chi vorrà salutare il 2024 e abbracciare idealmente l’arrivo del 2025 potrà farlo ammirando il videomapping in piazza Saffi e pattinando sul ghiaccio (l’unico nemico sarà il freddo: meglio munirsi di sciarpa, guanti e berretto).

A Bertinoro si festeggia a partire dalle 22 al Teatro Novelli con Denis Campitelli (nella foto) che propone ‘Fat Jazz’, uno spettacolo in dialetto romagnolo tratto dalle poesie e dai racconti di Giovanni Nadiani. I protagonisti sono i personaggi della provincia che Nadiani, poeta dell’oralità, osservava con occhio clinico, raccontandone le gesta con il filtro di un’ironia amara, a tratti davvero comica, com’è tipico del linguaggio dialettale. A seguire lo spettacolo musicale con gli Scaricatori: un affascinante viaggio attraverso il latin jazz, lo swing manouche e ritmi gitani per approdare alla Romagna del liscio e del suo fautore Secondo Casadei. Sul palco: Andrea Costa al violino, Davide Monti alla chitarra e Gianluca Chiarucci alle percussioni. Costo 25 euro (con brindisi finale).

Galeata propone invece il Capodanno in piazza Gramsci con pista pattinaggio sul ghiaccio, musica e stand Pro loco; a Santa Sofia veglione organizzato dalla società sportiva al Teatro Mentore.

Terra del Sole celebrerà l’arrivo del nuovo anno attorno al fuoco di piazza d’Armi in maniera allegra e conviviale e a Le Chateau Club, il locale in seno al Castello del Capitano delle Artiglierie (via Cavallotti 2). Nella suggestiva atmosfera del maniero una serata dedicata agli over 20. Dalle 21.30 è previsto buffet in piedi. Il costo della cena è di 50 euro comprensivi di due drink e un prosecco. Per chi entra alle 23.30 per partecipare alla sola festa disco l’ingresso è di 20 euro con 2 drink in prevendita su Ticket sms, o 25 comprensivi di un drink al botteghino. Ingresso dopo le 3.30: 5 euro in prevendita (al botteghino 10 euro con un drink). Si balla con la musica di Djessa, Ale Gori, Blanches, Mat. Theo, Voice Bandier e Asso; dopo le 3.30 consolle a Sale & Filo Laghi, Cattani e Biondi; biglietti su ticketsms.it.

A Castrocaro Gruppo Alpini gran cerimoniere in piazza del Buonincontro, dove è in programma ‘Aspettando il veglione’ con panettone e brulè per tutti vicini al fuoco. Poi a Capodanno piadina fritta al pomeriggio e bruschette la sera. A Rocca San Casciano: ore 23.30 Capodanno in piazza Garibaldi attorno a ’E Zoc ed Nadel’ e veglione nell’ex Colonia fluviale a cura di Pro Rocca.