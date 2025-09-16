Festa per i 100 anni di Meri Pisanelli

Ha raggiunto il traguardo dei 100 anni Meri Pisanelli di Santa Sofia. Nata a Corniolo (allora Comune di Premilcuore) il 13 settembre 1925, seconda di cinque tra fratelli e sorelle di una famiglia storica del paese che allora registrava circa 1.000 abitanti, era considerata una delle ragazze più graziose.

Subito dopo il ritorno della pace, Meri si sposa con Aldo Lotti, per tutti Dinola, partigiano dell’8ª Brigata Garibaldi, molto conosciuto, e si trasferisce a Santa Sofia nel rione post terremoto, conosciuto come Villaggio Perilli, in viale Roma, dando alla luce Sonia nel 1949. Lavora per alcuni anni nelle fabbriche di abbigliamento e calzature sorte nei paesi vicini fino a quando Dinola trova un impiego fisso come guardia regionale.

Una vita serena, rallegrata dalla nascita delle nipoti Gloria e Alice, ma col dolore nel 2009 per la morte del marito. Nonostante la vicinanza e l’aiuto di tante amiche del rione, Meri decide così di trasferirsi a San Marino dalla figlia. E al ristorante Terra Blu di Dogana sabato è stata festeggiata da 40 tra famigliari, parenti ed amici. È ancora lucida, presenta solo problemi di deambulazione.

La sindaca di Santa Sofia Ilaria Marianini ha fatto giungere alla sua concittadina un attestato di congratulazioni e un omaggio da parte dell’amministrazione comunale.