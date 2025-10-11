Marche, il nodo sanità
Alessandro Caporaletti
Marche, il nodo sanità
CronacaFesta per il ricollocamento della tavola della Madonna degli Scout
11 ott 2025
OSCAR BANDINI
Cronaca
Festa per il ricollocamento della tavola della Madonna degli Scout

Domattina, dopo la messa delle 9, processione per l’immagine ritrovata dopo essere stata divelta dall’alluvione del 2023

Questa la tavola della Madonna degli Scout, adesso risistemata

Questa la tavola della Madonna degli Scout, adesso risistemata

Si celebra domani la ricollocazione della tavola della Madonna degli Scout sul percorso fluviale ‘Brighi’ a cura del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) e del Gruppo Agesci. Una domenica simbolica, dedicata alla pace tra i popoli con la marcia Perugia-Assisi, che a Meldola vedrà, dopo la messa alle 9 a San Francesco, la processione dei fedeli a piedi lungo il Bidente per andare a ricollocare l’immagine della Madonna ritrovata dopo l’alluvione del maggio 2023; il tutto insieme alla preghiera per la pace nel mondo e per il creato.

Nel giugno 2012 fu inaugurato il percorso fluviale intitolato a Giancarlo Brighi, cofondatore del gruppo scout (1947) e di quello del Masci, col posizionamento di due bacheche all’ingresso del parco al Ponte dei Veneziani e, a fine percorso, di tavoli, panchine e una tavola lignea su cui il vecchio scout Gilberto Rossi aveva inciso l’effige della Madonna degli scout. Poi l’alluvione. "Si pensava che tutto si fosse perduto, disperso lungo il fiume o in mare – precisano gli esponenti di Masci e Agesci –, ma a distanza di circa due settimane ecco la tavola della Madonna: era rimasta incastrata fra una cancellata e un muretto di recinzione. Iniziammo subito il suo recupero nella casa degli scout attraverso lavaggi ad alta pressione e il ripristino delle parti danneggiate".

Così lo scorso maggio gli scout hanno proceduto all’istallazione della tavola a ridosso della rampa di accesso a via Paolo Mastri vicino all’Irst. "Ci piace pensare che il ritrovamento della tavola – commentano gli scout e don Enrico Casadio – sia dovuto all’intenzione della Madonna di non far abbandonare il percorso fluviale. Poiché la Madonna non abbandona mai i suoi figli".

Oscar Bandini

