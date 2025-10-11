Festa per il ricollocamento della tavola della Madonna degli Scout

Si celebra domani la ricollocazione della tavola della Madonna degli Scout sul percorso fluviale ‘Brighi’ a cura del Movimento adulti scout cattolici italiani (Masci) e del Gruppo Agesci. Una domenica simbolica, dedicata alla pace tra i popoli con la marcia Perugia-Assisi, che a Meldola vedrà, dopo la messa alle 9 a San Francesco, la processione dei fedeli a piedi lungo il Bidente per andare a ricollocare l’immagine della Madonna ritrovata dopo l’alluvione del maggio 2023; il tutto insieme alla preghiera per la pace nel mondo e per il creato.

Nel giugno 2012 fu inaugurato il percorso fluviale intitolato a Giancarlo Brighi, cofondatore del gruppo scout (1947) e di quello del Masci, col posizionamento di due bacheche all’ingresso del parco al Ponte dei Veneziani e, a fine percorso, di tavoli, panchine e una tavola lignea su cui il vecchio scout Gilberto Rossi aveva inciso l’effige della Madonna degli scout. Poi l’alluvione. "Si pensava che tutto si fosse perduto, disperso lungo il fiume o in mare – precisano gli esponenti di Masci e Agesci –, ma a distanza di circa due settimane ecco la tavola della Madonna: era rimasta incastrata fra una cancellata e un muretto di recinzione. Iniziammo subito il suo recupero nella casa degli scout attraverso lavaggi ad alta pressione e il ripristino delle parti danneggiate".

Così lo scorso maggio gli scout hanno proceduto all’istallazione della tavola a ridosso della rampa di accesso a via Paolo Mastri vicino all’Irst. "Ci piace pensare che il ritrovamento della tavola – commentano gli scout e don Enrico Casadio – sia dovuto all’intenzione della Madonna di non far abbandonare il percorso fluviale. Poiché la Madonna non abbandona mai i suoi figli".

Oscar Bandini