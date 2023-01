Festa per la patrona Benedetta, anteprima stamattina col vescovo

Per la prima volta, domani, Dovadola festeggia la Beata Benedetta Bianchi Porro nuova patrona del Comune e del paese, come ha decretato il vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, e deciso anche il consiglio comunale all’unanimità. La festa patronale prevede anche, "la sospensione dell’attività lavorativa, come riconosciuto dai contratti di lavoro".

Il programma delle celebrazioni religiose prevede un’anteprima oggi con la messa nella chiesa della Badia alle 11 presieduta dal vescovo Livio Corazza, coi bambini della parrocchia ad animare la liturgia con la fiorita. Al termine sarà aperta alla visita la stanza di Benedetta, con il letto dove la Beata morì, a Sirmione.

Domani, sempre alle ore 11 alla Badia, è in programma la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal cardinale Oscar Cantoni, vescovo di Como, insieme al vescovo Corazza, trasmessa in diretta da Teleromagna, alla presenza di centinaia di pellegrini provenienti da tutta Italia. Alle 20.30 si terrà la recita del rosario, con diretta sulla pagina fb ‘Il rosario con Benedetta’. Nata a Dovadola l’8 agosto 1936, Benedetta è morta a Sirmione a soli 27 anni il 23 gennaio 1964 ed è stata dichiarata Beata il 14 settembre 2019 nella cattedrale di Forlì.

Quinto Cappelli