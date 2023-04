Festa per tutti i gusti Uova sì, ma a tavola ricompare il panettone

Uova di cioccolato, ovetti in formato simile a una pralina ripiena, cremini, colombe artigianali in svariate farciture e… Panettone. Sì, avete letto bene: esiste uno zoccolo duro di patiti del lievitato, simbolo del Natale, che continua a consumarlo per tutto l’anno, festività di Pasqua comprese. Gli addetti ai lavori la chiamano ‘destagionalizzazione’, un termine che fa leva sulla versatilità di un dolce in grado di accompagnare la colazione così come l’aperitivo, fino alla merenda in riva al mare (magari con due palline di gelato).

A confermare il trend – i dati parlano di circa 30mila tonnellate di panettoni prodotti in Italia nell’intero arco dell’anno – è uno che di panettoni si intende: Camillo Serena, direttore commerciale e marketing di Flamigni Srl, storico colosso della pasticceria made in Forlì. "Le vendite dei dolci pasquali sono andate molto bene, sul nostro shop online alcuni prodotti sono esauriti da tempo", dichiara. "Di recente abbiamo presentato il catalogo Natale 2023 e aperto le ordinazioni: i nostri panettoni stanno andando a ruba". Dalla tavola di Natale al cestino della gita fuori porta? "Certo, ma è un discorso che vale solo per i panettoni artigianali e di alta qualità, non per quelli venduti nella grande distribuzione", precisa Serena. "Siamo ora al lavoro sul concetto di ‘pairing’ (dall’inglese, ‘abbinamento’) tra panettone e drink, dalla birra al vino, fino ai cocktail. Per questo abbiamo lanciato la linea di panettoni ‘spiritosi’, farciti con creme che ben si sposano a spiriti come gin, liquori, etc. Sulla stessa lunghezza d’onda le novità pasquali del 2023, lanciate sul nostro sito qualche settimana fa e già ‘sold out’: la colomba ‘Rossini’ e la ‘Bellini’, dedicate ai celebri cocktail divenuti icona del made in Italy".

A proposito di boom di vendite, anche lo spazio e-commerce dei fratelli Gardini pullula di prodotti ‘sold out’, a partire dall’uovo al cioccolato bianco e pistacchio di Sicilia: "da qualche anno, il pistacchio è uno degli ingredienti più richiesti in tutte le specialità dolciarie", commenta Fabio Gardini, titolare, assieme al fratello Manuele, della pluripremiata azienda di Vecchiazzano. Poi ci sono i cavalli di battaglia dei Gardini, veri e propri classici che non passano mai di moda: dall’uovo fondente con sale dolce di Cervia ("in cima alle preferenze dei nostri clienti più affezionati") al ‘rustico’, cioccolato extra-fondente con zucchero mascovado. Senza dimenticare le colombe, da quella farcita con amarene a quella ricoperta di cioccolato, fino alla colomba artigianale con pistacchi e lamponi: "È stata la nostra novità 2023, mi dicono sia già esaurita", sorride Gardini. Che aggiunge: "Pasqua è un momento d’oro per le nostre creazioni. Tra le più richieste non ci sono solo i dolci tipici del periodo, ma anche i cremini, come quello alle noci di Romagna, recentemente premiato con la Tavoletta d’oro della Compagnia del cioccolato italiana".

In questo tripudio di dolcezza c’è addirittura chi propone le uova di metallo. È il caso di Babbi, il colosso del dolce con sede a Bertinoro: il prodotto di punta di quest’anno, infatti, sono le originali uova in metallo, decorate con motivi tipicamente primaverili e disponibili in due formati. I patiti del dolce non resteranno delusi: le uova custodiscono, al loro interno, un ricco assortimento di ‘Babbini’, i prelibati wafer creati da Attilio Babbi, nei gusti arachide, caffè, cocco, fondente, nocciola e pistacchio. E l’uovo di latta? Com’è nello stile di Babbi, si presta perfettamente a una seconda vita come portapenne, porta oggetti per la scrivania o vaso per le piantine da balcone.

Maddalena De Franchis