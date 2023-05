Festa degli scout, messa in piazza a Forlì col vescovo: "Siete l’antidoto alla paura"

Forlì, 8 maggio 2023 – “Siete pietre vive. Avete cento anni e li portate bene: continuate ad essere vivi e a portare vita dentro la Chiesa e la società tutta. Fatevi sentire!". Sono le parole del vescovo, mons. Livio Corazza, pronunciate durante l’omelia della messa celebrata all’aperto, in una piazza Saffi assolata, affollata e colorata di azzurro, a conclusione della grande festa degli Scout della diocesi di Forlì-Bertinoro per il centenario di fondazione dell’associazione.

Sono stati riempiti tutti i 1.350 posti, ai quali si sono aggiunti, in piedi, familiari, amici, adulti che da giovani erano stati scout, ma anche molti fedeli che hanno approfittato della bella giornata di sole per partecipare alla liturgia all’aperto. Per l’occasione, infatti, l’altare è stato allestito su un palco davanti al palazzo delle Poste e nella parte centrale della piazza, fino alla statua di Aurelio Saffi, sono stati predisposti centinaia di posti a sedere e altri spazi per chi stava in piedi. "La paura – ha aggiunto il vescovo, che ha presieduto la liturgia – ha tante sorelle: l’indifferenza, la rassegnazione, la superficialità. Lo scoutismo vuole essere l’antidoto alla paura: il coraggio di osare, con preparazione e saggezza. La compagnia con il Signore, la compagnia dei fratelli e delle sorelle, degli amici, ci aiuta a vincere la paura, quella che ci fa rinchiudere in noi stessi e non pensare agli altri".

La messa è stata concelebrata dal vicario generale della diocesi di Forlì-Bertinoro, don Enrico Casadei, dall’assistente diocesano dell’Agesci, don Germano Pagliarani, da quindici sacerdoti assistenti dei gruppi Scout di Forlì e da don Andrea Turchini, assistente regionale Scout Emilia-Romagna. "Ringraziamo il Signore per l’esperienza di questi due giorni – ha detto don Pagliarani all’inizio della celebrazione – un arcobaleno di anime che lascerà un segno profondo nella nostra vita". La festa degli scout, infatti, ha animato le vie del centro con un ricco programma di iniziative fin da sabato con momenti culturali e di preghiera, di musica e spettacolo (ieri mattina, in particolare, c’è stato l’incontro con mons. Erio Castellucci, forlivese già assistente Agesci ora vescovo di Modena-Nonantola e Carpi).

“Le donne e gli uomini migliori – ha sottolineato ancora nell’omelia mons. Corazza, ricordando anche Annalena Tonelli – sono quelli che si sono donati, per amore, fino in fondo. La gratuità è la misura di tutte le cose. Voi siete scout e gli scout credono che vale la pena donarsi agli altri, ai piccoli, agli ultimi, ai deboli, dando il meglio di se stessi. Con il coraggio di andare anche controcorrente".

Durante l’omelia, Corazza ha letto la promessa scout chiedendo a tutti di recitarla insieme. Poi ha concluso: "Vi auguro di donare, di trovare la felicità nel rispondere ‘sì’ ogni volta che il Signore chiama a portare giustizia e pace. Cioè sempre. Perché la vita è donarsi".