Festa sotto le stelle cibo e spettacolo a San Savino

Nell’ambito della rassegna ‘Predappio vive l’estate’, torna questa sera a San Savino di Predappio ‘Notte sotto le stelle’, organizzata dal Gruppo Sportivo San Savino nell’area dell’ex scuola. La manifestazione si divide in due parti: alle 19.30 stand gastronomici con specialità locali e musica; poi ‘Notte sotto le stelle’, dedicata al fenomeno delle stelle cadenti tipico di questo periodo dell’anno. Le due manifestazioni si svolgono dopo l’incontro dedicato ai più piccoli con le letture animate a Predappio Alta, a cura dell’associazione ‘Nati per leggere’. Spiegano gli organizzatori del Gruppo Sportivo: "La serata è dedicata all’assaggio delle specialità gastronomiche preparate dalle nostre azdòre, alla musica romagnola che rallegra sempre le manifestazioni del territorio e a chi nel cuore della notte vuole restare stupito alzando gli occhi al cielo e dedicando la propria attenzione al fenomeno delle stelle cadenti". Come in tutte le serate inserite nel programma degli eventi estivi, sarà possibile sostenere la raccolta fondi per l’emergenza alluvione (info: 0543.921766). Il prossimo appuntamento di ‘Predappio vive l’estate 2023’ si terrà venerdì 22 agosto, alle 21 in piazza Cavour a Predappio Alta, con lo spettacolo musicale di Daniela e Leonardo Vallicelli, nell’ambito dell’evento circuito Borghi e Rocche.

Quinto Cappelli