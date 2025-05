Festa tra generazioni. Al Parco incontro tra giovani e anziani

Domani, dalle 15 alle 20.30, il parco di via Dragoni ospita la ‘Festa intergenerazionale’, un momento d’incontro tra giovani e anziani, promosso da Rete Amica. Tema dell’edizione: ‘Un passo insieme’, dedicata al tema del movimento. In programma giochi, laboratori, basket in carrozzina, musica live con gli Antipop, bancarelle delle associazioni non-profit e l’inaugurazione di due nuovi campi da bocce. L’iniziativa è sostenuta dal Comitato di Quartiere, dalla Fondazione Cassa dei Risparmi e dal Comune di Forlì. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.