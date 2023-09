Feste con riti, incontri e giochi

A San Pio X in Ca’ Ossi si celebra la festa parrocchiale con appuntamenti e iniziative in tutte le domeniche di settembre. In preparazione all’evento di questa domenica, oggi alle 19.30 si svolgerà l’incontro ‘Leggere la natura attraverso la scienza. Riflessioni scientifiche sull’emergenza alluvione, il clima e il territorio’ con l’intervento del geologo Gabriele Cesari e dell’ingegnere Fabio Ciani. Domani alle 15 la festa di inizio del catechismo, alle 16.30 open day della scuola di musica San Pio X, alle 18.30 messa prefestiva, alle 19.30 cena e gioco a quiz, apertura della pesca di beneficenza e mercatino dell’abbigliamento per iniziative caritative e missionarie. La comunità, guidata da don Davide Medri, invita poi a partecipare alla festa di domenica con le messe celebrate alle 8, 10 e 11.30; quindi dalle 15 il pomeriggio di giochi e intrattenimenti; alle 20.30 tornei di burraco e marafone.

Domenica a San Lorenzo in Noceto si celebra la festa della Madonna del Rosario. In preparazione, dopo la messa e la processione di ieri, stasera alle 20.15 vi sarà la recita del rosario e poi alle 21 il parroco don Massimo Masini e alcuni giovani racconteranno l’esperienza della Gmg a Lisbona. Domani alle 20.30 serata in compagnia e tombola. Domenica alle 9 recita del rosario e alle 9.30 messa solenne celebrata da don Masini. Alle 12.30 pranzo comunitario; nel pomeriggio giochi e animazioni.

Festa parrocchiale infine domenica a Santa Maria Assunta della Pianta. Domani dalle 16 alle 18 l’apertura dell’anno pastorale animata da gruppi e realtà parrocchiali con l’omaggio alla Madonna dei bimbi della materna. Domenica, messe e alle 8.30 e alle 11 col parroco uscente, don Felice Brognoli, e alle 17.30 il rosario meditato. Alle 12.30 pranzo comunitario, dalle 16 mercatini, tornei e animazioni, alle 21 musica.

Alessandro Rondoni