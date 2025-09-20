Feste dell’800, aspettando i quadri viventi

Prosegue oggi a Modigliana il programma della 28ª edizione delle ‘Feste dell’800 - Aspettando il bicentenario’, dedicate dal Comune al pittore macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895), in attesa del clou domani con i tableaux vivants, i quadri viventi con figuranti che riprodurranno tredici sue opere nella parte più antica del paese.

Nell’ex chiesa di San Rocco in piazza Pretorio è stata inaugurata la mostra personale di Filippo Bruno, in arte Willow, intitolata ‘1 Lega e 36 Willow’. Curata da Eugenio Bitetti, col patrocinio del Comune, in collaborazione con l’Accademia degli Incamminati e il contributo della Camera di Commercio di Forlì Cesena e Rimini. Proseguirà fino al 19 ottobre i sabati dalle 15 alle 18 e le domeniche dalle 10 alle 13. In serata nella Concattedrale di Santo Stefano, promosso dall’Accademia, si è tenuto il concerto di L’Ensemble ‘Gli Armonici dell’Oratorio’, col prestigioso organo realizzato nel 1826 da Giousè Agati. Il concerto di musica barocca, presentato dal cardiologo Athanassios Antonopoulos, è stato eseguito dai musicisti Marina Mammarella, Filippo Mazzoli, Agide Bandini, Giovanni Andrea Luisi.

Oggi e domani proseguirà l’altra mostra ‘Arte a Palazzo’, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18, a palazzo Borghi: 40 artisti e 100 opere esposte. Oggi alle 15,30 nella sala Confraternita della Misericordia in piazza Oberdan, a cura dell’Associazione mazziniana italiana - sezione locale Silvestro Lega, sarà inaugurata la mostra ‘Garibaldini in uniforme dall’Uruguay alle Argonne (1843-1915) nei disegni di Pietro Compagni aperta domenica 9,30-12,30 e 14,30-18,30; martedì 23 e mercoledì 24 ore 20-21,30.

Sempre oggi si svolge la tradizionale ‘Festa delle Leve’, patrocinata dal Comune, che prevede il saluto del sindaco Jader Dardi alle 16,30 sotto il loggiato comunale, poi corteo con la ‘Banda Città di Modigliana’ per un breve percorso nel centro storico e alle 17,30 santa messa nel giardino pubblico ‘Don Giovanni Verità’, in memoria dei coetanei defunti. La giornata si concluderà, dalle 21 in piazza Matteotti, con il concerto dei ‘Musicanti di San Crispino’.

Domani l’ingresso alle ‘Feste dell’800’ è a offerta libera, mentre la pinacoteca comunale ‘Silvestro Lega’ e il museo civico ‘Don Giovanni Verità’ saranno ad ingresso gratuito. Il programma prevede dalle 10 alle 18,30 (con pausa dalle ore 12,30 alle ore 14) una selezione di Quadri viventi di Silvestro Lega, laboratori, musica, spettacoli, mostre e giochi. L’Osteria del mercato coperto a cura della Pro loco aprirà alle 11,30 e alle 18,30 balli dell’800 in piazza Matteotti a cura di Società Danza. Info: www.comune.modigliana.fc.it.

Giancarlo Aulizio