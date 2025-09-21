Feste dell’800: è il gran giorno dei quadri viventi

Dopo tanti eventi collaterali che da venerdì fanno da sfondo alla 28ª edizione delle ‘Feste dell’800’ - ‘Aspettando il Bicentenario’, finalmente a Modigliana si potranno ammirare i famosi tableaux vivants o quadri viventi, interpretati da figuranti, e dedicati al pittore macchiaiolo e concittadino Silvestro Lega (1826-1895). Lega fu molto amico di don Giovanni Verità (1807-1885), ottimo sacerdote e temerario patriota, col quale ha condiviso il borgo natio, l’impegno politico liberale combattendo per l’Unità d’Italia, l’appartenenza all’Accademia degli Incamminati e la sepoltura al Famedio comunale. A Lega il comune ha intitolato la pinacoteca comunale e a don Verità il museo civico ed è per i loro meriti che la storia di Modigliana sembra iniziare nell’800, invece che nel 180 a.C. come ricorda Tito Livio. Quest’anno i tableaux vivants sono 13 e nella parte più antica di Modigliana.

"La 28ªedizione delle ‘Feste dell’800’ – spiega l’assessora alla cultura Sabrina Samorì – si presenta in forma ridotta negli spazi, a causa dei lavori che interessano una parte importante del centro cittadino, ma conserva intatta la sua forza di festa collettiva e inaugura ufficialmente il percorso di avvicinamento al bicentenario di Lega. Fino a dicembre 2026 Modigliana sarà attraversata da un fitto programma di iniziative dedicate al grande maestro della macchia, proposte attraverso nuove chiavi di lettura che dialogano con il linguaggio del contemporaneo, proponendo una rilettura in chiave contemporanea non solo per celebrare il passato, ma per attivare nuove prospettive di fruizione e di ricerca, capaci di avvicinare pubblici diversi e di mettere in dialogo la tradizione ottocentesca con le pratiche artistiche e culturali del XXI secolo".

Come dimostra il successo riscontrato all’inaugurazione della mostra ‘1 Lega 36 Willow’, nell’ex chiesa di San Rocco, di Filippo Bruno, autorevole esponente del Neo-Pop contemporaneo, in arte Willow. Tra le mostre c’è anche ‘Garibaldini in uniforme dall’Uruguay alle Argonne (1843-1915)’ e ‘Arte a Palazzo’, inoltre il laboratorio ‘Macchia dopo macchia... scopriamo Silvestro Lega’ ideato e curato da Eleonora Severi (Tata Lola) vuole avvicinare i bambini alla’erte. Per gli adulti è prevista una narrazione performativa itinerante, curata dall’attrice Carla Lama, che leggerà brani abbinati ad ai tableaux vivants.

Una novità? "Il Circolo fotografico ‘La Roccaccia’ e l’associazione ‘Ex Novo’ – conclude la Samorì – hanno scansionato antiche lastre fotografiche che fanno riaffiorare il volto di Modigliana nell’Ottocento, immagini stampate su pannelli e dislocate nel perimetro della festa che diventano finestre sul passato". La Diocesi conserva le quattro lunette di Silvestro Lega (pestilenza, fame, guerra e terremoto) e dalle 17 alle 19 sarà possibile ammirarle. Gli originali sono all’interno dell’appartamento storico dei Vescovi, in piazza Cesare Battisti, che ospita ora ‘Tracce di un Cammino’, mostra di Cristina Mazzotti, e nel santuario della Madonna del Cantone sono visibili le riproduzioni fedeli delle lunette.

La Pro loco aprirà la sua ‘Osteria del Mercato Coperto’ dalle ore 12,30 per un menù tradizionale: polenta, tortelli e strigoli; spiedini, lonza al latte, salsiccia e patate al forno; patate fritte, pomodori e cipolla al forno, polenta fritta, zuppa inglese torta al limone. La festa è a ingresso libero col principale punto di accesso da piazza Oberdan.

Giancarlo Aulizio