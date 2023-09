Feste dell’800, Modigliana rilancia Tre giorni di eventi ed emozioni

di Giancarlo Aulizio

Modigliana riparte anche con le sue ‘Feste dell’800’, quelle dele imperdibili riproduzioni (quadri viventi) dei capolavori del grande macchiaiolo Silvestro Lega (1826-1895). Ieri l’annuncio ufficiale del programma da parte del Comune. Venerdì 15 si partirà con un ‘aperitivo in dolcezza’: un trekking urbano tra note e suggestioni attorno alla storia di Francia e Toscana (ritrovo alle ore 18 in piazza Pretorio per visitare in anteprima la mostra permanente sul famoso ‘Baratto’ di Modigliana, ossia lo scambio di neonati avvenuto in una notte del marzo 1773, che avrebbe portato sul trono di Francia il figlio del capo delle carceri di palazzo Pretorio); la camminata per il centro storico si concluderà alla casa museo Don Giovanni Verità, sacerdote mazziniano salvatore di Garibaldi, con un’eccellente degustazione dei vini di Torre 1922 abbinati alle prelibatezze di Modigliantica e della coop Abbraccio Verde, a cura di Slow Food.

Sabato 16 all’Osteria dell’800 piatti tipici della tradizione contadina a cura della Pro loco. L’Accademia degli Incamminati di Modigliana nella chiesa di San Bernardo inaugurerà, alle 11.30, una mostra di pannelli sui Comuni della Romagna Toscana. mentre dalle 16,30 nel giardino della casa museo Don Verità si terrà un convegno, promosso sempre dall’Accademia degli Incamminati, per il centenario del passaggio della Romagna Toscana dalla Provincia di Firenze a quella di Forlì. A seguire, ore 17.30, inaugurazione mostra filatelica ‘Dare volto all’idea - L’immagine di Mazzini nella filatelia’, promosso dall’associazione mazziniana locale sez. Silvestro Lega, presso sala Confraternita della Misericordia in piazza Oberdan. Alle 18.30 nella pinacoteca comunale ‘Silvestro Lega’ saranno inaugurate le sale dedicate al ricordo del ‘Baratto’ curate dall’Accademia. Infine gli eventi inseriti nelle Feste dell’800 e promossi dall’Accademia termineranno alle ore 21, nella chiesa di San Bernardo, con un concerto di musica dell’800. I musei saranno aperti dalle ore 20.30 alle 23.

Domenica 17 giornata clou con i numerosi quadri viventi delle opere di Silvestro Lega, parata in costume, battaglia fra garibaldini e austriaci lungo le vie e piazze cittadine e all’interno dei giardini, dalle 10 alle 18.30 (pausa dalle 12.30 alle 14.30). L’osteria del Mercato coperto, l’osteria dell’800 e i punti di ristoro presenti saranno attivi dalle 11.30. Per qualunque informazione tel. 0546.941019 o web www.comune.modigliana.fc.it.