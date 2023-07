Feste dell'Unità, riparte a Villafranca nonostante l'alluvione e il quadro politico complesso

Nonostante l’alluvione e il quadro politico complesso, ripartono le Feste dell’Unità che si svolgeranno da luglio a settembre: la prima scatta proprio oggi (fino al 19) a Villafranca nell’area verde del Polisportivo Giulianini, in via XIII Novembre 127. Il nome esatto della kermesse è ‘Tutti in festa’ e la organizzano i ‘Giovani Democratici’.

Il menù gastronomico di Villafranca prevede minestre fatte in casa, carne ai ferri e pesce negli appositi stand. Varia l’offerta musicale: stasera c’è la classica orchestra di Mirco Gramellini (seguiranno entro il weekend Frank David, la Storia di Romagna e Vanessa Silvagni) ma la prossima settimana sono previsti appuntamenti dedicati proprio ai giovani: compreso il silent party lunedì alle ore 21, ovvero una festa in cui la musica si sente direttamente nelle cuffie. Sul palco attesa domenica la rock metal band forlivese dei Circus Nebula.

Gli altri appuntamenti in calendario sono quelli di San Martino in Strada (dal 20 al 22 luglio); Borgo Sisa (dal 28 luglio al 7 agosto), Forlimpopoli (dal 28 luglio al 1° agosto), Castrocaro (dal 16 al 25 agosto), Pescaccia (dal 23 al 30 agosto), Santa Sofia (dal 25 al 27 agosto), Meldola (dal 1° al 3 settembre). Per chiudere, una festa ‘simbolo’: quella alla Cava, dal 7 al 10 settembre, ovvero in uno dei quartieri più colpiti dall’ondata di maltempo.