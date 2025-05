Feste domani a Regina Pacis,. Cappuccini e San Paolo

Domani la parrocchia di Regina Pacis celebra la festa della Madonna della Pace con la messa alle 10.30 presieduta dal parroco, don Roberto Rossi, e il pranzo comunitario alle 12.45. Seguiranno giochi, tornei, mercatini e spettacolo musicale. La festa continuerà martedì alle 21 con la testimonianza di John Kimg’ori di Wajir, referente del Comitato forlivese che prosegue l’opera di Annalena Tonelli in Kenya. Venerdì alle 21 si svolgerà l’incontro con padre Luca Vitali su ‘Annalena e Francesco’, mentre sabato dalle 19 c’è un’apericena, messa all’aperto alle 20.30, torte e gelato per tutti alle 21.30. L’immagine della Madonna della Pace, già venerata nella Chiesa dell’Addolorata in via Piero Maroncelli, fu collocata nella chiesa di Regina Pacis nel 1985, in occasione del ventennale della parrocchia, per iniziativa dell’allora parroco, mons. Gian Michele Fusconi.

Domani è festa anche per l’Unità pastorale dei Cappuccinini e di San Paolo: alle 11 il parroco, don Carlo Guardigli, celebrerà la messa nel cortile della scuola elementare De Amicis, insieme a don Andrea Carubia, rettore del Seminario. Sarà ricordato don Lucio Vignoli, che fu parroco dei Cappuccinini, nel ventesimo anniversario della morte.

Il programma della festa parrocchiale prevede il pranzo comunitario alle 12.30 nella tensostruttura della parrocchia dei Cappuccinini, in via Ridolfi, e nel pomeriggio la festa proseguirà con giochi e animazioni varie.