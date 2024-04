"Festeggiamo 20 anni e non ci fermiamo"

"La chiave del nostro lavoro e del nostro successo in questi due decenni sta nel connubio indissolubile fra tradizione e innovazione". Giorgio Amadori, 44 anni, presidente e legale rappresentante dell’azienda Dimensione Stampi, sostiene con forza questa convinzione, durante la festa dei 20 anni dell’azienda di produzione e lavorazione di materie plastiche a Trivella di Predappio. Dopo la visita all’azienda, il brindisi e il taglio della torta sono stati festeggiati venerdì pomeriggio, insieme a 170 persone, fra cui soci, dipendenti, clienti, amici e rappresentanti delle realtà del territorio e delle istituzioni, fra cui il sindaco di Predappio, Roberto Canali, insieme all’assessora alle attività produttive Carla Ravaglia.

Amadori, ci racconta le origini dell’azienda vent’anni fa, storia di passione per l’eccellenza e la qualità del made in Italy?

"Partimmo nel 2004 in 4 soci: io, Giorgio Galeotti, Maurizio Ricci e Annibale Farneti (ora in pensione), tutti di Fiumana. Oggi siamo i 3 soci fondatori e 13 dipendenti, quasi tutti del luogo, ma qualcuno anche di Forlì, Meldola e Dovadola, con una caratteristica comune".

Quale?

"Sono quasi tutti giovani, con una media età intorno ai 28 anni. E stiamo investendo molto nella formazione della squadra, con corsi di aggiornamento continui".

Questo perché anche lei partì giovanissimo?

"Avevo 23 anni quando iniziò l’avventura che ancora continua, dopo il diploma all’Iti di Forlì e dopo una breve gavetta in un’azienda simile a quella che abbiamo costruito".

In pratica che cosa producete?

"Stampi per materie plastiche, con relativi servizi di ideazione e progettazione, modelleria, produzione, collaudo e stampaggio".

Un esempio?

"Stampi della calzatura elegante del made in Italy. Infatti, lavoriamo in questo settore con i più famosi brand del lusso calzaturiero italiano, fra cui Valentino, Prada, Dolce e Gabbana".

In questi vent’anni di strada ne avete fatta tanta, ma difficoltà incontrate?

"Negli ultimi anni stiamo vivendo nel piccolo di Trivella ciò che capita nel mondo, dalla grande crisi mondiale del Covid alle guerre, dall’aumento dei costi dei materiali a quelli dell’energia".

L’obiettivo dei prossimi vent’anni?

"Non fermarsi mai per fare sempre meglio e arrivare a 3milioni di euro all’anno di fatturato, contro i 2milioni attuali. A questo scopo stiamo investendo tanto in tecnologia, macchinari e sistemi tecnologici di ultima generazione, nonché nella formazioni dei giovani dipendenti".

Dove esportate?

"Principalmente in Italia, ma vogliamo allargare gli orizzonti in Europa. Stiamo iniziando col Portogallo".

Dove sta il segreto del successo?

"Nella squadra al completo, soci e dipendenti, che ringrazio, perché quando si vince lo si fa tutti insieme".

Come avviene anche nel mondo del volontariato e dello sport, dove lei è impegnato a livello sociale nel territorio?

"Sì, come nella Pro loco di Fiumana, di cui faccio parte, e nella Fiumanese Calcio, di cui sono vicepresidente, dopo esserne stato il presidente".