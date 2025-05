Festeggiato il Forlì calcio

Il Forlì calcio è stato ricevuto in consiglio comunale per la celebrazione della splendida stagione che ha visto i galletti raggiungere la serie C con 27 vittorie, 3 pareggi e solo 4 sconfitte. Ad accogliere la squadra tutti i consiglieri e la giunta. A partire dall’assessore allo sport Kevin Bravi, che ha ricordato come avesse sperato "di dover mettere i tornelli", misura necessaria per adeguare lo stadio alla C. Per la società ha parlato il presidente Gianfranco Cappelli, che ha ricordato come questa "affermazione abbia portato la città dove doveva essere", mentre il mister Alessandro Miramari ha detto di sperare "che il Forlì diventi presto una concorrente del Cesena", rassicurato dal capitano, Riccardo Gaiola, che è sicuro si "possa ambire a qualcosa di più". Il sindaco ha ricordato come si vedano ora in giro bambini con la maglia del Forlì e proprio una maglietta è stata a lui regalata.