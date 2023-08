Festival Crisalide, 30 anni d’arte Sinergia tra teatro, danza e filosofia

Compie trent’anni Crisalide, uno dei festival cittadini più longevi. Da oggi al 19 novembre, a Forlì, i riflettori sono puntati sulle arti performative dove danza, musica e filosofia si intrecciano creando sinergie uniche e originali. Anche questa edizione vede la direzione artistica di Lorenzo Bazzocchi ed Eleonora Sedioli, insieme alla studiosa Sara Baranzoni, con l’organizzazione della compagnia Masque Teatro. "Il progetto nasce nel ’94 ma non è solo un vetrina per gli artisti. Vuole, invece, restituire un confronto tra discipline diverse", spiega Bazzocchi.

Il tema di quest’anno è ’Pluralità del sensibile’: "Siamo stati ispirati dagli scritti di Jacques Rancièr, che mette a confronto la pratica artistica con il lavoro, lontano dalla logica di massificazione dell’arte". In cartellone sono presenti più di 30 ospiti in 11 giorni, spalmati in 3 mesi e divisi in due parti: da oggi a domenica, nella cornice del Giardino di Gualdo a Meldola (strada Gualdo-Ribatta 7), e dal 20 ottobre al 19 novembre al teatro Felix Guattari di Forlì (via Orto del Fuoco 3). Si parte stasera a Meldola con il debutto di ’Vivarium’, nuova creazione di Masque teatro, lacerante affresco del disorientamento che pervade colei che partendo dal nulla ’osa’ portare sulla scena del mondo una nuova forma di vita (ore 21.30 e in replica domani stesso orario e domenica ore 21.45) e di ’Paradiso’ del Gruppo Nanou, progetto finalista ai premi Ubu 2022 come miglior spettacolo di danza.

In programma anche il delicato lavoro di ricerca del performer bolognese Carlo Massari, con ’Metamorphosis’, che indaga il sottile confine tra uomo e bestia (ore 18 e in replica domani e domenica stessa ora); il progetto ’Demoni – Frammenti’ di Alessandra Crocco e Alessandro Miele di Ultimi Fuochi Teatro che propongono Frammento 1 – Marija e Frammento 3 – Stavrogin; due performance sotto la guida del grande Dostoevskij (ore 17.30 e 20.15 e in replica domani stessi orari e domenica ore 17.30 e 20). Infine ’Alfabeto Apocalittico’ con cui Giacomo Piermatti e Roberto Magnani si confrontano con il lavoro del grande Edoardo Sanguineti (ore 19.20).

Nonostante la natura contemporanea del festival, Forlì ha risposto, negli anni, in maniera positiva: "La nostra proposta è nata proprio perchè in città non esisteva un teatro innovativo che uscisse dalla programmazione classica. Per noi è importante creare un teatro di ‘senso’ e non di consenso", conclude Bazzocchi.

