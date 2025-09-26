’Festival dei Mulini Storici’: domenica gran finale a Premilcuore

Con il concerto ‘Squilli di tromba per un mulino’, animato dal gruppo musicale ‘I Musicanti di San Crispino’, si chiuderà in allegria domenica alle 16 a Premilcuore, presso il Molino Biondi di Castel dell’Alpe, la rassegna 2025 ‘Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici’, organizzata da Ater Fondazione, insieme al Comune, alla Regione Emilia-Romagna e all’Associazione Italiana Amici Mulini Storici.

I Musicanti di San Crispino, sorti a Modigliana alla fine Anni ’90, prendono il nome dal santo protettore dei calzolai, coloro che costruiscono le suole indispensabili ai calzari del musico errante. Fra ottoni, legni e percussioni, il loro è un concerto-spettacolo itinerante e interattivo con valzer e polke della tradizione romagnola, funk in stile New Orleans, brani popolari italiani e stranieri per mescolare la tradizione e la modernità. Il gruppo è formato da una quindicina di elementi uniti dalla passione per la musica folk. Ingresso libero.

Il mulino Biondi di Castel dell’Alpe, immerso nello splendido paesaggio dell’Appennino forlivese e ai confini col Parco nazionale delle Foreste Casentinesi, si trasformerà in un palcoscenico d’eccezione per un evento che unisce cultura, ambiente e valorizzazione del territorio. La giornata inizierà alle ore 9, con una escursione guidata, il pranzo all’aperto con la distribuzione di cestini su prenotazione e la possibilità di visite guidate al mulino durante la giornata.

Poi alle 16 si terrà il concerto del gruppo ‘I Musicanti di San Crispino’ di Modigliana. Il vivace e simpatico gruppo porterà energia e originalità in un concerto che rievoca atmosfere antiche con sonorità moderne, dando nuova voce ad un luogo simbolo della memoria rurale.

L’escursione è gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, il ritrovo è alle 9 presso il centro visite del Parco di Premilcuore (info e prenotazioni presso il Centro Visita 353.4087344 e 0543.1580655; cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it).

L’iniziativa si inserisce nel calendario della rassegna volta a riscoprire e rivitalizzare i mulini storici del territorio regionale. Concludono gli organizzatori: "Si tratta di un’occasione sicuramente speciale per esplorare un luogo affascinante, riscoprire il valore delle tradizioni locali e ascoltare buona musica".

Quinto Cappelli