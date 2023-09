Festival del Buon Vivere. Arte, giochi e riflessioni: si parte con ’La Mí Tëra’

Il ’Festival del Buon Vivere’ 2023 apre oggi la sua 14ª edizione con una giornata incentrata su laboratori, incontri e mostre. Il titolo ’Ecologia delle relazioni. La Mí Tëra’ propone la solidarietà e lo sviluppo sostenibile come le uniche prospettive per un futuro migliore per il pianeta, dopo l’alluvione che ha colpito la Romagna nel maggio scorso. Una manifestazione che terminerà il prossimo 1 ottobre, ricca di spettacoli e workshop con personaggi, artisti, scrittori, economisti e filosofi impegnati a ragionare sul senso del buon vivere. Oggi alle 17 (e alle 18) il chiostro dei Musei San Domenico ospiterà ’Playing In The Mud!’, un ’Music Together Lab’ per famiglie con bambini da 0 a 5 anni: protagonisti movimento e ritmo, musica e gioco a cura di Acsd Takadum.

Sempre dalle 17 sarà inoltre possibile visitare la mostra dell’artista forlivese Delio Piccioni ’Omaggio Cesare Majoli e alla nuova natura’, che resterà aperta con alcuni eventi straordinari fino all’8 ottobre al piano terra dei Musei San Domenico.

Alle 18, invece, l’Arena del Buon Vivere proporrà ’Storie di partite aperte’, a cura di Ser.t Forlì, ossia storie di giocatori, alternate dalla spiegazione tecnica delle specialiste sul fenomeno, di Francesca De Lorenzi, Giorgia Massaro, Martina Cicognani e Chiara Nicastro, Compagnia Anime Specchianti, con la partecipazione di Elisabetta Vignali, psicologa e Giordana Pasini, avvocata. I relatori ci guideranno alla scoperta di quanto l’incontro con il gioco compulsivo possa condizionare la vita di tutta la società. Sempre alle 18 all’Oratorio San Sebastiano si inaugurerà la mostra ’Sguardi capovolti. Quando l’incontro rovescia i punti di vista’, con testimonianze di medici e volontari tratte dall’archivio di Medici con l’Africa Cuamm.

La prima giornata del Festival si chiuderà quindi alle 21 alla Chiesa di San Giacomo con l’incontro ’Riflettere per agire. Dal dramma dell’alluvione l’urgenza del cambiamento’, una serata per vedere e ascoltare testimonianze ed esperti. Parleranno sul tema Fausto Pardolesi (responsabile assetto idraulico nella provincia di Forlì-Cesena), Piero Tabellini (responsabile settore Romagna sicurezza del territorio e Protezione Civile), Domenico Pompili (vescovo di Verona e presidente Commissione episcopale per la cultura e le comunicazioni Sociali) e Livio Corazza, vescovo della diocesi di Forlì-Bertinoro. Moderati dal giornalista Alessandro Rondoni, seguiranno le testimonianze di alluvionati e gli interventi di imprenditori e amministratori.

Sarà quindi presentata l’’Attualità della enciclica Laudato sì’ anche in vista del 4 ottobre prossimo, festa liturgica di San Francesco d’Assisi e data della pubblicazione della seconda parte dell’enciclica di Papa Francesco, in cui la Chiesa è impegnata a educare e accelerare il cammino verso una vera e concreta conversione ecologica.

Gianni Bonali