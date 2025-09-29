Festival del Buon Vivere: "Grande partecipazione, ogni anno va meglio. Pace, il tema più sentito"

Sedici anni e non sentirli: il Festival del Buon Vivere continua a crescere, sorprendere e riempire gli spazi cittadini. L’edizione 2025, guidata dal tema ‘L’Intelligenza Sentimentale’, ha fatto della coerenza e della partecipazione i suoi punti cardinali. Forlì ha risposto con entusiasmo, confermando che il Buon Vivere non è solo un cartellone di appuntamenti, ma un vero momento di cultura che di edizione in edizione si rafforza del contributo di numerose realtà del territorio.

Anche se è presto per i numeri ufficiali, c’è soddisfazione e ci si sbilancia: "È andata benissimo – osserva Monica Fantini, ideatrice della manifestazione –, ogni anno ci sembra migliore del precedente, perché questo è un evento che matura di volta in volta una sua evoluzione, grazie a una partecipazione sempre più integrata. Quest’anno è stato particolarmente intenso perché tutto era concentrato sul tema della pace: non come slogan, ma come impegno quotidiano. Il Buon Vivere non vuole dare risposte, ma accendere domande per stimolare consapevolezza e spingere ciascuno a fare la propria parte. Non è solo un Festival, è un vero processo partecipativo e culturale, raro a livello nazionale, che si fonda sulla relazione, la reciprocità e il bene comune".

La regia di Serenella Vasini ha costruito un cartellone capace di legare tra loro i diversi linguaggi, mantenendo un equilibrio che il pubblico ha premiato. "Programmare gli eventi in base alla coerenza tematica e non al richiamo di pubblico si è dimostrato ancora una volta vincente. Le associazioni hanno risposto in maniera straordinaria: pensavamo fosse impossibile superare la partecipazione dello scorso anno, e invece è andata ancora meglio, con tante nuove realtà che hanno portato proposte di altissimo livello – spiega l’organizzatrice –. La Cittadella in piazza Guido da Montefeltro, grazie anche alla Casa del Buon Vivere creata quest’anno, è diventata uno spazio di condivisione sempre pieno di spettatori in ogni occasione. Ci tengo, però, a sottolineare che non può esserci rassegna senza tutti coloro che hanno contribuito a rendere grande il Festival: staff, volontari, associazioni e pubblico".

E il Buon Vivere non si ferma: il percorso proseguirà durante l’anno, a partire dalla messa online su YouTube e su tutte le piattaforme digitali delle puntate del vodcast (un podcast in formato video) Van - Visioni, Ascolti e Narrazioni, novità di questa edizione che ha intervistato alcuni grandi nomi della scena culturale tra questi Concita De Gregorio e Francesco Bianconi dei Baustelle. Seguiranno poi appuntamenti mensili, promossi attraverso i canali ufficiali, per continuare a diffondere i temi del Festival ben oltre le giornate della manifestazione.

Il dossier per la candidatura a capitale italiana della cultura per il 2028, presentato giovedì al Ministero, intanto, ha già anticipato i temi che verranno affrontati fra tre anni: il cibo, con un omaggio al padre della cucina italiana Pellegrino Artusi, in un’edizione che spazierà in tutta la provincia, compreso il co-capoluogo di Cesena.

Valentina Paiano