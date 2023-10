Festival del recupero al via con la cena dei sindaci chef

Al via alle 19 con la ‘Cena dei sindaci’ a Pianetto (Galeata) la terza edizione del Festival del Recupero promosso dalla Rete Tempi di Recupero, Chef to Chef, Borgo Indie, Romagna Acque, Comune di Galeata, Slow Food Emilia Romagna e l’osteria La Campanara. Dopo le performance dei sindaci Francesca Pondini, Daniele Valbonesi, Claudio Milandri, e il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè e Piero Lungherini ai fornelli (prenotazioni: 333.4073324), domani alle 15,30 inaugurazione ufficiale, alle 16 laboratorio dei grandi gelati, alle 16,30 convegno su ‘Acqua e gestione del territorio’. Alle 17 trekking di Trail Romagna, alle 18 cocktail di recupero con Federico Ercolino, dj set di Alberto Santolini, concerto di Light and Scars nel chiostro.Alle 19 BBQ del Recupero a cura di Giovanni Cocci e BBQ Geeks e Matia Brighi. Domani alle 20,30 cena a tema Cucina circolare con Alessandra Bazzocchi, Luca Grasselli, Cesare Battisti e Jessica Galletti. Info e prenotazioni: 339.2085930.

o.b.