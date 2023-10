Festival del recupero: musica, trekking e cibo

Il Festival del Recupero in programma dal 6 all’8 ottobre a Pianetto (Galeata) avrà al centro delle attività e delle riflessioni i temi dell’acqua, del territorio, delle risorse e dei beni comuni. Acqua come bene primario oggi ancor più al centro dell’attenzione per i recenti avvenimenti in Romagna. Acqua come risorsa da tutelare, ma anche da cui tutelarci, con l’obiettivo di costruire un equilibrio simbiotico e sostenibile. Recupero del territorio, come luogo in cui si giocano i temi futuri e l’economia circolare. Il tema sarà declinato attraverso un focus sulla montagna e sulla collina e la gestione puntuale e sostenibile dei boschi e delle aree agricole.

Nella tre giorni saranno protagonisti oltre ai focus enogastronomici anche la musica, le performance artistiche e il trekking. Infatti ‘Light and Scars’, al secolo Sergio Marazzi, si esibirà in un concerto rock acustico sabato 7 alle 18,30 nel chiostro seicentesco. Invece ‘La tua immondizia è la mia sopravvivenza’ è il filo conduttore del tema che accompagna i 2 trekking con partenza e arrivo a Pianetto. La prima escursione è in calendario sabato con ritrovo alle 17 e domenica alle 10 in direzione di S. Ellero. "Questa iniziativa – scrivono gli organizzatori – vuole far conoscere le buone pratiche del vivere fuori dalla zona comfort, adattarsi e improvvisare soluzioni con il minimo di attrezzature e soprattutto educare al ciclo del riciclo anche in sopravvivenza". L’associazione Trail Romagna è anche presente con uno stand dedicato all’ecologia umana e l’outdoor educational. Domenica alle 16 al lavatoio di Pianetto è in programma ‘ConSequenze d’acqua’, performance art di Laura Rambelli e musica di Lorenzo Penazzi. Gesti e sonorità che raccontano delle tracce che l’acqua ha lasciato nel suo ultimo manifestarsi. Dal lavatoio seguirà una breve camminata verso l’interno del giardino della Locanda della Campanara. Non mancheranno cene a tema, laboratori sui gelati, l’olio evo, sul tortello alla lastra con le azdore della Pro loco Galeata e degustazioni di vini e cocktail.

Oscar Bandini