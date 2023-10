Festival della sostenibilità. Laboratori, sport e riciclo

Il festival dello sviluppo sostenibile ‘Venti Trenta’ fa ritorno per il terzo anno a Forlì da oggi fino a domenica presso l’ExAtr, con tre giornate di discussione, riflessione e azione in tema sostenibilità. Il festival si colloca nell’ambito dell’iniziativa portata avanti da ASviS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), la più grande azione italiana finalizzata a sensibilizzare e mobilitare cittadini, imprese, associazioni e istituzioni sui temi della sostenibilità e, in particolare, dell’Agenda 2030.

Questa sera dalle 18 si terrà lo ‘swap party’, una festa speciale in cui sarà possibile scambiarsi gli indumenti, in modo da evitare gli sprechi: l’iniziativa si ripeterà durante tutte e tre le serate. Dalle 19 si terrà anche l’incontro ‘La strada che scegliamo’, con Matteo Vizzarri, ricercatore in gestione forestale. Alle 20.30 si terrà anche la cena a beneficio della scuola Penny Wirton.

La giornata di sabato si apre dalle 9 con una lezione di Tai Chi. A guidare la pratica saranno Luigi Ventura e Massimiliano Romualdi di Bodhi Dharma. Durante la lezione saranno raccolte donazioni per beneficenza. Non serve portare il tappetino: basta vestirsi comodi. Dalle 11 tavola rotonda sul cibo di oggi, il cibo sostenibile e il cibo del futuro. A partecipare Podere Cimbalona, Cuorinterra, Nel nome del pane, L’Orto di Enrico e Slow Food. Dalle 16 ‘Il gioco delle banche’, con Banca Etica. Sempre alle 16 incontro sul tema ‘Siamo tutti grassofobici?’ condotto dall’associazione Monnalisa, con la partecipazione speciale del duo Belle di Faccia, in collegamento dalla Sardegna. Alle 19, subito dopo un momento di pausa e una buona cena ai truck, si inizierà con un Open Mic a cura di Studio 52. A seguire dj set.

Domenica dalle 9 lezione di yoga per cominciare bene la giornata. Alle 11 si parlerà del cibo del futuro: gli insetti. Condurranno l’incontro gli esperti di Minerva e She is a Scientist, con la speciale partecipazione di ethoshock. Dalle 13 pranzo con delitto. La giornata si chiuderà dalle 18 con con un momento di convivio finale: L’’aperitivo con l’espert*’ in cui ci si potrà sedere in modo informale a chiacchierare di diversi temi dell’Agenda 2030 con: Mediterranea (tema migrazione), ’Villaggio saggio’ (tema economia circolare), Jubatus (tema videomaking), Sara Garofalo (tema psicologia), Soledad adriasola – Poderi dal Nespoli (tema agricoltura biosimbiotica). Non è necessaria la prenotazione.

Il programma dettagliato su: https:www.spazio2030.itventi-trenta-2023