Festival della traduzione, oggi anteprima con Bergonzoni

Stasera alle 21 al teatro Fabbri si esibirà l’attore Alessandro Bergonzoni in un evento organizzato dal Dipartimento di Interpretazione e Traduzione dell’Alma Mater Studiorum. La serata sarà l’occasione anche per presentare la seconda edizione del Festival della Traduzione che avrà luogo in ottobre. Bergonzoni è stato reputato l’ospite ideale in quanto autore attentissimo alla lingua, a rovesciare attraverso i giochi e gli inciampi linguistici le visioni stereotipate cristallizzate nell’uso comune, consapevole che la lingua traduce visioni del mondo, trasmette culture e può farsi veicolo di impegno sociale e civile. Nel corso della serata si parlerà, in particolare, di lingua e cura del mondo, di viaggi acrobatici nelle parole che diventano testimonianza di un impegno profondo e di un ascolto dell’alterità senza il quale il nostro universo si restringe e corre il rischio di ripiegarsi su sé stesso. Ingresso libero fino a esaurimento posti.