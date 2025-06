Festival dell’Ozio, un weekend di buon vivere

Per sabato 5 e domenica 6 luglio il Comune di Tredozio ha presentato il Festival dell’Ozio, una celebrazione del relax e del divertimento nel cuore della Romagna Toscana. Anticipa il sindaco Gianni Ravagli: "Si tratta di un’occasione unica per vivere due giornate indimenticabili all’insegna della lentezza e del buon vivere, per allontanarsi dalla routine quotidiana e immergersi in un’atmosfera unica fatta di musica, cibo delizioso e magici momenti sotto le stelle".

All’insegna di una Notte Freska, la manifestazione prenderà il via sabato alle 18 presso l’area del campo sportivo, con un evento che vedrà la partecipazione di Miky Master Dj, della scuola di musica di Tredozio e Modigliana, della Rock House Music School di Cesena e Cervia United, nonché di Radio Ultima Spiaggia. L’evento offrirà ai partecipanti un’esperienza unica, immersa nella suggestiva atmosfera di un cielo stellato.

La Pro loco di Tredozio organizzerà un’area ristoro, dove saranno disponibili bevande, birra, piadina romagnola e la pregiata specialità i bartolacci, un piatto tipico a base di patate, pancetta e pepe, cotto alla piastra. Per chi desiderasse prolungare il soggiorno, sarà possibile pernottare presso le strutture ricettive del territorio o optare per una sistemazione in tenda presso il centro turistico sportivo Le Volte, che prevede una tariffa agevolata in occasione dell’evento.

Gin-Ozio è il tema di domenica, quando alle 18 prenderanno vita in piazza Vespignani le esibizioni di artisti: Drama, Sfoja Lorda e Jimmo Vdj. Nel frattempo, lo staff della Locanda dei Rioni delizierà i presenti con ottimo cibo, accompagnato da straordinari Gin esclusivamente romagnoli. Lungo le rive del fiume Tramazzo sarà possibile assaporare quattro diversi tipi di gin, ognuno caratterizzato da una personalità unica e una storia coinvolgente: Magnetico (Cesenatico/Riviera Romagnola), un distillato per un viaggio sensoriale fra uva passita, freschezza agrumata e spezie come tre varietà di pepe; Alta Marea (Bellaria Igea Marina/Riviera Romagnola), un London Dry Gin che combina note di ginepro, pompelmo, cannella, basilico e alloro; Cabala (Santa Sofia/Foreste Casentinesi), un distillato premium con spiccate sfumature floreali e balsamiche, il ginepro si fonde con i fiori di acacia ed il sambuco; L’Ora de Spirit (Modigliana/Valle del Tramazzo), gin artigianale dell’azienda agricola Pianello di Modigliana, acacia, sambuco e ginestra si fondono in un distilled gin, pensato sia per i conoscitori che per gli amanti delle belle scoperte.

Info: su Facebook lovetredozio e tel. 339.6460006.