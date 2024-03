Festival di Castrocaro: "Dedicarlo al liscio? Buona idea. Però servono risorse. E una tv"

Non una violenza alla tradizione del ‘Voci Nuove’ ma un’ottima idea. Addirittura la strada percorribile per riportare in auge un concorso che visse autentici anni d’oro, schiudendo la porta della fama a tantissimi cantanti destinati a un luminoso futuro. Oggi però quella kermesse conosce un declino lento ma inesorabile. La proposta dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori, sul Carlino di ieri, è quella di rilanciare il Voci Nuove ‘convertendolo’ in Festival del liscio e della musica popolare: l’idea, all’indomani, ha trovato consensi convinti tra rappresentanti istituzionali e addetti ai lavori.

A cominciare dal sindaco di Castrocaro Terme e Terra del Sole, Francesco Billi. "Quella dell’assessore Felicori è una riflessione interessante che condivideremo con il nuovo gestore. Infatti il Festival non è organizzato direttamente dal Comune, ma tramite un bando. Subito dopo la Madonna dei Fiori che è la festa del paese, ovvero dall’8 aprile in poi, contatterò Felicori per sapere quanto l’assessorato alla cultura regionale è disposto a investire nel progetto. Poiché sono sindaco, e non direttore artistico, per me è anche una questione di risorse: mi risulta infatti che, ad esempio, la Regione Umbria finanzi per centinaia di migliaia di euro l’Umbria Jazz Festival. A Castrocaro, invece, stiamo tentando un rilancio con il solo rischio d’impresa del gestore".

In linea con Billi è Marianna Tonellato, che ha vestito la fascia tricolore fino al 2022: "Quella di Felicori può essere un’intuizione davvero favorevole al rilancio: ci sono troppi ‘talent’ identici fra loro – spiega l’ex sindaca, ora all’opposizione –. Il liscio, invece, ha una esclusività e riconoscibilità unici nel panorama musicale". Un progetto concretizzabile a una condizione: "Come per la Taranta, anche nel caso del festival di Castrocaro un’importante rete televisiva dovrebbe supportare la messa in onda".

Favorevole anche l’assessore alla cultura del Comune di Forlì, Valerio Melandri. "Il fatto che la vicina Castrocaro produca un altro spettacolo inerente il liscio, non può fare altro che rafforzare ancora di più la Romagna come terra del liscio e Forlì, me lo si permetta, come il centro della Romagna popolare". Melandri non teme la concorrenza a ‘Cara Forlì’, evento dedicato ai Casadei che si tiene ogni anno nel primo weekend di settembre: "Nelle grandi città capita spesso di trovarsi di fronte a un’elevata concentrazione di pubblici esercizi che vendono tutti gli stessi prodotti. Diversamente da quanto si possa pensare, rappresenta motivo di rinforzo e moltiplicatore di benefici per l’intera comunità: le persone sanno che troveranno sempre una risposta alle proprie necessità".

Pollice alto per il Festival del Liscio anche da parte di Michele Minisci, a lungo patron del Naima e autore di un libro che ripercorre le gesta del Voci Nuove. Già parecchi anni fa, Minisci aveva proposto, senza successo, di trasformare la kermesse castrocarese nel festival del blues e del jazz. Un progetto che riproporrà nella terra d’origine, la Calabria, dove ha fatto rientro dopo una vita trascorsa all’ombra di Saffi: "Quella di Felicori è un’idea interessante a patto che sia condivisa dal Comune e la Regione metta un po’ di soldi. Tuttavia credo che un concorso così concepito possa avere un’ottima valenza a livello regionale ma difficilmente successo oltre i confini locali".