Festival in rete su Fly Web Radio

Domani alle 18 in diretta su Fly Web Radio da piazza del Carmine a Forli, i riflettori si accendono sui festival e i contest dedicati alla musica originale emergente in Romagna: un appuntamento speciale per mettere in rete esperienze, storie e nuove prospettive verso una rete dei festival romagnoli per artisti e band emergenti.

A condurre l’incontro saranno Matteo Cimatti di Fly Web Radio e Giordano Sangiorgi (foto) del Mei - Meeting delle Etichette Indipendenti.

Parteciperanno i rappresentanti di alcune delle realtà più attive del territorio. Tra gli altri: Ruggero Ricci, Giacomo Cascone, Karen Zardi, Otello Cenci, Enrico Spada, Max Monti. Sono stati invitati i contest: Faenza Rock; Lugo Music Contest; Around the Rock (Ravenna); Gocce di Musica (Imola); Il Rock è Tratto (Savignano); Vitignanostock (Meldola); Meeting Music Contest (Rimini); La Musica è Lavoro (Forlì); Rock Cover Young Band (Cesena); The Best Talent (Forlì): Punta alle Stelle (Cervia); Timeless School Contest (Imola e Romagna); Rockmagna Mia (Faenza).

Obiettivo dell’incontro: raccontare le singole esperienze e creare nuove connessioni tra i festival, per costruire un sistema di collaborazione, promozione e sostegno reciproco a favore degli artisti emergenti che propongono musica originale (no cover) e far esibire i migliori al prossimo Mei a Faenza,

in festa dal 3 al 5 ottobre per i suoi 30 anni.