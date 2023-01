Festival, oltre 500 copie vendute e ristampa per il libro di Minisci

Fa ancora una volta centro Michele Minisci, ex patron del Naima Club e profondo conoscitore dell’universo musicale. Va infatti in ristampa il suo ‘Castrocaro - Sanremo. Solo andata’, volume che ripercorre in maniera originale e appassionante i primi trent’anni del Festival Voci Nuove, quelli che proiettavano il vincitore sul palco della città dei fiori. Vendute oltre 500 copie, la maggior parte in Emilia Romagna, il giornalista e scrittore torna in tipografia con un’edizione nobilitata dal recente inserimento del Festival nel portale della Musica Leggera Italiana del Ministero della Cultura.

Un riconoscimento legato proprio all’uscita del libro, edito da Capire e acquistabile in tutte le librerie, su Amazon, e a Forlì nelle edicole di piazza Saffi (a fianco dell’ingresso del comune), di inizio corso della Repubblica e Bonavita di via Sapinia (Romiti). La ristampa si arricchisce inoltre di due lusinghiere recensioni a cura di giornalisti di punta del settore musicale: Ernesto Assante di Repubblica e Tommaso Labate del Corriere della Sera. Il primo sottolinea come Minisci abbia acceso i riflettori su una manifestazione "con una porta d’ingresso qualificata e qualificante" e ringrazia l’autore per aver "colmato un buco nella storia e nel racconto della musica leggera italiana".

Sulla stessa linea d’onda Labate che crea un parallelismo tra il Voci Nuove e i campionati di calcio primavera, dove è possibile "vedere effettivamente se un giocatore più che dieci tatuaggi o una fidanzata famosa è capace di far emozionare un pubblico e arrivare in prima squadra". E dove al contrario di quanto accade nei talent, si mira a valorizzano le doti vocali dei talenti e non semplicemente a creare il personaggio.

Francesca Miccoli