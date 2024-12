Festival Passioni in musica: lezione concerto su Giacomo Matteotti e l'antifascismo

Alle 16.30, nella Sala Aurora, in corso Garibaldi, si terrà l’ultima lezione concerto della nona edizione del festival ‘Passioni in musica’, che quest’anno è dedicato ai sogni e agli incubi del ‘900.

‘Giacomo Matteotti. Per un eterno antifascismo’, è il titolo della relazione che terrà Anna Foa, docente di storia contemporanea all’università La Sapienza di Roma. La figura di Matteotti è vista da Foa come un vero e proprio spartiacque: se prima del suo brutale assassinio c’era stata l’opposizione al fascismo, l’antifascismo come valore, come scelta consapevole e prioritaria nasce solo con l’estate del 1924, in suo nome.

La lezione sarà corredata da un’accurata proposta musicale che prevede arie tratte dal miglior repertorio operistico italiano, quale omaggio al baritono Tita Ruffo, cognato di Matteotti, che tornò dagli Stati Uniti per portarne a spalla il feretro. Dichiarato sovversivo come Matteotti, Ruffo pagò con la carriera la sua determinazione di non piegarsi al regime.

La soprano Vittoria Magnarello e il baritono Gianandrea Navacchia, accompagnati al pianoforte da Megumi Horie, interpreteranno arie di Mozart, Verdi e Thomas. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Info: enasco.fo@enasco.it – 0543 24118.