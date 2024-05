Festival della pizza, la polemica: "Penalizza chi ha un’attività"

Forlì, 3 maggio 2024 – “Un’iniziativa inadeguata". Così il direttore di Ascom Confcommercio definisce il festival della pizza che prende il via oggi in piazza Saffi per proseguire fino a domenica (oggi si comincia alle 18, mentre domani e domenica gli stand saranno attivi anche a pranzo). Il festival, patrocinato dal Comune, prevede la realizzazione di una vera e propria cittadella dedicata a uno dei piatti più amati del mondo, ma anche eventi con musica, spettacoli e area bimbi. Zattini, però, ha dei dubbi sulla bontà dell’evento: "Il prodotto pizza viene trattato da un numero elevato di pubblici esercizi, in tutta Italia e dunque anche a Forlì. Portare per tre giorni in centro storico soggetti che vengono a fare concorrenza agli operatori che pagano affitti e personale ci sembra un controsenso. Ci sembra più un modo per fare ‘cassetto’ da parte delle aziende che parteciperanno".

Il direttore di Confcommercio si rivolge agli gli organizzatori definendo la loro "una scelta inopportuna, perché in questa maniera si spostano risorse dalle nostre imprese del centro, e non solo, ad altre che provengono da fuori". Polemica anche sulla scelta degli ospiti, infatti durante il festival saranno presenti alcuni maestri della pizza campani: Antonio Romeo, Salvatore Greco, il campione d’Italia 2016 Vittorio Astorino e gli astri nascenti Vincenzo Romeo e Gaetano Russo. "Noi – il lapidario commento di Zattini – non abbiamo bisogno di imparare da altri come fare la pizza". Seguono alcuni esempi: "Nel territorio forlivese abbiamo ‘La Pizzeria del Corso’ di Dovilio Nardi, il quale nel 1986 donò a Papa Giovanni Paolo II la sua scultura in pasta di pizza, e che ha poi organizzato il talent show ‘King of Pizza’, ma pensiamo anche alle produzioni gourmet di QBio e Qcorner e tante altre ancora". Zattini non la cita, ma potrebbe farlo: anche nella stessa piazza Saffi da qualche mese c’è una nuova pizzeria, ‘La Marì’, collocata all’interno di Casa Romagna. Insomma, secondo il direttore Ascom "la scelta di portare questa iniziativa in piazza danneggerà le pizzerie tradizionali, proponendo un prodotto di qualità che qui troviamo dappertutto. Tre serate sono davvero tante: per il pizzaiolo forlivese si tratterà di un weekend con incassi ridotti".

Non ci sta l’assessora al centro storico Andrea Cintorino che difende il patrocinio che il Comune ha garantito all’evento: "Non abbiamo mai messo in discussione la qualità del prodotto pizza a Forlì. Sappiamo bene quante e quali siano le eccellenze gastronomiche che caratterizzano il nostro territorio – la replica –. L’iniziativa di questo fine settimana non è di certo finalizzata a screditarne il valore. L’obiettivo dell’evento, al pari di altri, è piuttosto quello di incrementare l’offerta di opportunità del nostro centro, nel pieno rispetto di chi ci lavora e investe da sempre".