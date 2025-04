Festival Rodari: il tema è la fantasia: "Costruiamo ponti tra generazioni"

La fantasia non solo come evasione, ma, soprattutto, come apertura, come ponte per raggiungere l’empatia, costruire legami tra le generazioni, un mezzo per dire che, così come accade nel pensiero fantastico, tutto è possibile e ancora di più se lo si fa insieme. Per questo, secondo i promotori, non poteva che essere ’Fantasia: un ponte tra Gianni Rodari e Michael Ende’ il titolo scelto per la seconda edizione del festival dedicato a Rodari. Con un riferimento anche allo scrittore tedesco, creatore di Momo e della Storia Infinita. Realizzato per la prima volta lo scorso anno allo scopo di celebrare il 50° della visita a Forlì di uno dei più noti autori italiani di letteratura per l’infanzia, è sostenuto dall’assessorato alle politiche educative ed è reso possibile grazie al lavoro di 11 associazioni, con capofila Cosascuola, in collaborazione con 4 Istituti comprensivi e altrettante scuole superiori. Il progetto che ha visto la partecipazione di insegnanti, studenti, educatori nel corso dell’anno scolastico, si concluderà il 9, 10 e 11 aprile alla Fabbrica delle Candele. Tutti gli attori presenteranno alla città i risultati del loro lavoro: spettacoli teatrali, mostre, letture animate, giochi di strada, avranno luogo dalle 17 alle 20 negli spazi che, per l’occasione, diventeranno ’la città della fantasia’.

"La scorsa edizione ha avuto un grande successo, con oltre 5mila presenze – dice Paola Casara, assessora comunale alle politiche educative –. Abbiamo voluto dare continuità a quell’esperienza, con l’obiettivo di riproporla ogni anno evidenziando aspetti diversi. Inoltre abbiamo allargato la platea dei soggetti coinvolti". Secondo Rossella Ibba, dirigente del servizio politiche per l’Educazione "l’innovazione del progetto sta proprio nell’idea di costruire ponti tra le giovani generazioni, nell’utilizzare l’empatia, strumento indispensabile nel lavoro degli educatori". Per Luca Medri, direttore di Cosascuola, si tratta di "un progetto molto innovativo, un unicum che speriamo possa replicarsi nei prossimi anni".

Paola Mauti