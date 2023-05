Festival Stomi, seconda parte rinviata per maltempo

La seconda parte del Festival Stomi, all’ex acquedotto Spinadello a Forlimpopoli, è stata rinviata a venerdì 19 e sabato 20 maggio. Dopo il successo dello scorso weekend, animato dalla presenza di oltre 300 persone che hanno partecipato a laboratori, passeggiate e attività realizzate in collaborazione con guide, artisti, associazioni e realtà economiche del territorio, sono rinviate per maltempo le ultime due giornate di Stomi: il Festival organizzato per raccontare e vivere il presente e il futuro di ‘Spinadello. Centro Visite Partecipato’ attraverso escursioni, sonorizzazioni, workshop e incontri. Venerdì il programma prevede alle 19 l’inaugurazione della mostra ‘Le giostre di Roman’. 16 grandi tavole illustrate realizzate da Francesco Selvi e Cristiano Pinna. Sabato a chiudere il festival sarà ‘The dance of attention’: il workshop di registrazione ambientale e documentazione delle azioni sonore in funzione dell’arte performativa, a cura di Enrico Malatesta e Attila Faravelli. Info su spinadello.it.