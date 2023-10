FFF in piazza per il clima: "Momento cruciale per il futuro dei bimbi"

Sono passati 4 anni e mezzo da quando i Fridays For Future iniziarono a manifestare anche a Forlì lanciando l’allarme per il cambiamento climatico. "Abbiamo sempre portato nei cortei le tesi degli scienziati – afferma Giacomo Zattini (foto), portavoce forlivese e nazionale del movimento nato da Greta Thumberg –, lo dicevano da anni che continuando così i cambiamenti climatici sarebbero stati sempre più devastanti e, purtroppo, è successo anche da noi e in tutta la Romagna. Venerdì saremo in piazza a manifestare perché queste grida di allarme non restino inascoltate, soprattutto dai politici".

Stavolta la manifestazione non sarà un corteo, ma un raduno in piazza Saffi, e, sempre per la prima volta, non sarà in orario scolastico, ma dalle 18 alle 20. "Saranno con noi anche rappresentanti delle altre città romagnole colpite dall’alluvione – spiega Nadine Finke, rappresentante dei Parents For Future di Forlì –: Faenza, Ravenna e Cesena".

Previsto un momento interattivo, un flash mob a cui tutti i presenti potranno prendere parte. "Formeremo un coro di voci – spiega Zattini – che si alzeranno seguendo l’andamento crescente delle temperature globali. L’evento vuole coinvolgere le persone che non hanno paura di alzare la voce riguardo alla crisi ambientale e climatica – continua il rappresentante dei Fridays –, che hanno capito soprattutto dopo questa alluvione che le priorità del territorio passano da questa visione ecologica della società. Il lavoro, la sicurezza e l’economia sono a rischio. E c’è anche bisogno di alzare la voce quando sentiamo politici negazionisti che non riconoscono le cause umane del cambiamento climatico: sono pericolosi. Il fatto che tale problema sia causato dall’uomo non è solo un fatto scientifico acclarato, ma è l’unica buona notizia. Se siamo noi la causa, possiamo essere noi anche la soluzione. Ed è per questo che invitiamo tutta la cittadinanza, giovani, adulti e anziani, a partecipare alla manifestazione".

La manifestazione aderirà anche all’iniziativa Mothers Rebellion for Climate Justice. "Chiamiamo a raccolta madri, padri, nonne e nonni e tutte le persone che hanno al cuore il futuro dei bambini – spiega la rappresentante dei Parents –, per sederci in terra formando un cerchio. I corpi saranno rivolti verso l’esterno e porteremo dei cartelli con sopra i nomi dei nostri figli, nipoti o dei pensieri relativamente alla crisi climatica e circa il futuro dei bambini".

Matteo Bondi