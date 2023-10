Fiab, domani si pedala da Imola a Dozza per vedere i murales La Fiab Forlì organizza una gita in bici di 35 km al borgo medievale di Dozza, famoso per i murales. Ritrovo alle 9 alla stazione di Imola o alle 9.15 al parcheggio dell'ospedale. Gratis per soci Fiab, 5€ per gli altri. Conferma di partecipazione tramite WhatsApp al 328.1418267.