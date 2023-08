Fiamme e fumo nel bosco a Cusercoli Incendio domato dai vigili del fuoco

Un incendio boschivo è scoppiato ieri nel primo pomeriggio a San Giovanni in Squarzarolo, sopra Cusercoli. Il fumo, che si è sollevato alto in cielo, è stato notato da alcuni abitanti della zona che hanno avvisato subito i soccorsi. Per spegnere le fiamme che si sono propagate con grande rapidità, è intervenuto l’elicottero dei vigili del fuoco di Bologna (dato che l’incendio si era esteso in una zona difficilmente raggiungibile) e tre squadre boschive dei vigili del fuoco di Forlì, che sono successivamente intervenute via terra e che hanno lavorato fino a tarda sera per mettere in sicurezza e bonificare l’area. Non si sono registrati fortunatamente danni a persone o abitazioni. L’incendio si è esteso per circa 4.000 metri quadrati.