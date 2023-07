Fiamme in una casa, salvati bimbo e madre

Nel pomeriggio di ieri cinque squadre dei vigili del fuoco sono intervenute in via Sirio a Forlimpopoli per un incendio in una palazzina. Le fiamme, divampate in un appartamento al primo piano forse per un problema elettrico, hanno prodotto un denso fumo che ha invaso tutta la struttura, bloccando all’interno una mamma col figlio di 4 anni. Le squadre sono intervenute con l’autoscala riuscendo a raggiungere la donna col bimbo, portandoli in salvo per affidarli al personale sanitario. Ingenti i danni alla struttura, sul posto i carabinieri.