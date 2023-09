Fiamme in un’autorimessa, allarme in centro

Momenti di apprensione ieri poco dopo le ore 17 in via Porta Merlonia, traversa di corso Diaz: in un’autorimessa, per cause in corso di accertamento (possibile si sia trattato di un corto circuito, ma è da verificare) si sono sprigionate all’improvviso le fiamme. Nel locale, dove erano parcheggiate quattro vetture e un paio di ciclomotori, si è sprigionato anche un denso fumo che ha avvolto l’edificio. Lanciato l’allarme, sono subito intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento l’incendio prima che si propagasse all’abitazione superiore e a quelle adiacenti. Sul posto è intervenuta anche la polizia con una volante.