Fiammetta Borsellino oggi in diretta web su Palmezzano Today

Oggi alle 15.30 in diretta sul canale Youtube di Radio Palmezzano Today, la web radio della scuola media Palmezzano, interverrà Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio 1992.

La testimonianza di Fiammetta Borsellino riveste particolare importanza in ragione della profondità delle conoscenze e della capacità di leggere a trent’anni dai fatti un momento centrale e drammatico della recente storia repubblicana. L’incontro con gli studenti rappresenterà un’opportunità culturale e civile non solo per le ragazze e i ragazzi della Palmezzano, ma per l’intera comunità.

E’ possibile porre domande all’ospite attraverso la chat durante la diretta. Tutte le puntate rimangono visibili sul canale YouTube della scuola. Per informazioni: www.ic2forli.it Link della diretta: https:www.youtube.comlive60ADnn5C0VE?feature=share.